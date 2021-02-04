Нью-Дели, , 09:11 — REGNUM Истребитель ВМС Индии Tejas рассматривается как перспективный носитель сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, сообщил содиректор российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace Александр Максичев.

«Наша ракета хорошо адаптировалась с (истребителем) Су-30 и сейчас новый индийский самолет Tejas рассматривается как носитель нашей ракеты», — сказал он журналистам в кулуарах выставки Aero India 2021.

Как сообщало ИА REGNUM, выставка Aero India 2021 проходит с 3 по 5 февраля. Мероприятие проводится два раза в год в Бангалоре. Организатором является министерство обороны Индии. В шоу примут участие истребитель Rafale (Франция), Tejas (Индия) и Су-30МКИ (Россия), поскольку они стоят на вооружении в Индии.

Отметим, ракеты BrahMos разработаны совместным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace, созданным в 1998 году.

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