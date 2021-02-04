Москва, , 08:35 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen готовит к премьере в России новую версию лифтбэка Polo для фанатов футбола. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Лифтбэк в версии Football Edition имеет набор аксессуаров для болельщиков. Выпуск авто приурочен к следующему чемпионату Европы по футболу. Машина собрана на основе комплектации Status.

В качестве силового агрегата у спецсерии Polo 110-сильный мотор 1.6 MPI, работающий с пятискоростной механической трансмиссией либо с шестискоростным «роботом». Также в линейке моторов автомобиля имеется турбированный двигатель 1.4 TSI производительностью 125 «лошадей», который функционирует с преселективной 7-DSG.

Покупатели вместе с авто получат рюкзак, шарф болельщика, грим и игрушечного медведя в образе фаната. Стоимость такой модели будет начинаться от 1 066 900 рублей.

Ранее компания Volkswagen в Великобритании приступила к приёму заказов на кроссовер Volkswagen ID.4 First Edition. Первые клиенты получат свои машины в начале марта нынешнего года. Оснащаться авто будет 204-сильным электродвигателем. Дальность хода машины равна 500 км.

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