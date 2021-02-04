Москва, , 08:34 — REGNUM Новейший российский танк «Армата» вскоре впервые представят за рубежом. Боевой машине выдали паспорт экспортного облика, сообщили 4 февраля в пресс-службе Рособоронэкспорта.

«На танк Т-14 «Армата» оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», — сказали в госкомпании РИА Новости.

Разработавший «Армату» концерн «Уралвагонзавод» будет в 2021 году участвовать в оружейном салоне IDEX в Абу-Даби (ОАЭ). Это ближайшая для него зарубежная выставка. В Рособоронэкспорте напомнили также, что в минувшем году на внешний рынок была выведена новейшая колесная боевая платформа «Бумеранг».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что в ближайшие пять-семь лет на мировой рынок выйдут танк Т-14 «Армата» и бронетехника на этой же платформе, а также истребитель пятого поколения Су-57.

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