Чикаго, США, 4 февраля 2021, 06:55 — REGNUM Компания Boeing, создавшая истребитель четвертого поколения F-15EX Advanced Eagle, впервые подняла его в небо. Видео первого полёта самолёта, который называют аналогом российского Су-57, опубликовали на странице компании в Twitter.
https://twitter.com/BoeingDefense/status/1356715092558110720
«F15EX поднялся в небо во время своего первого полёта», — говорится в подписи к видео.
Специалисты компании проверили основные системы самолёта, в частности, авионику и программное обеспечение.
В Boeing отметили также, что два таких истребителя вскоре поступят в распоряжение ВВС США.
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