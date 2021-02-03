Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Apple может представить свою первую гарнитуру дополненной реальности в первом квартале 2022 года. Об этом 3 февраля сообщил портал Wccftech со ссылкой на аналитика Яна Вейлуна.

Эксперт отметил, что поставщики могут предоставить IT-гиганту необходимые компоненты уже к четвёртому кварталу 2021 года и добавил, что дизайн AR-устройства, известного под кодовым названием Apple Glass, будет похож на дизайн гарнитур других производителей. Вейлун также сообщил, что из-за тех функций, которые получит Apple Glass, цена устройства может оказаться выше $500.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Apple может разрабатывать ещё одну гарнитуру виртуальной реальности. Согласно информации, которую предоставили инсайдеры, она будет похожа на Oculus Quest 2.

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