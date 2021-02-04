Москва, , 00:20 — REGNUM Взрыв прототипа ракеты Starship компании SpaceX при приземлении после очередного испытательного полёта на высоту более 10 километров вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 3 февраля в социальной сети Facebook.

«Зато он демократично взорвался, а не то, что диктаторские Союзы летают уже без аварий два года!», — пишет Vovs S.

Часть граждан встала на защиту чести и достоинства американского бизнесмена — владельца компании SpaceX Илона Маска. Люди уверены, что несмотря на провалы, он идёт к тому, чтобы создать альтернативу в сфере космических перевозок.

«Маск красава, он ищет, он делает, он идёт вперёд. Это важно для всей космической отрасли. Нашим бы тоже с него пример брать надо», — поделился своим мнением Олег Ч.

Некоторые комментаторы всё-таки отметили, что частые неудачные испытания компании SpaceX являются показателем того, что в фирме нет достаточного количества специалистов, способных осуществить проектирование и запуск ракет.

«Это как раз показывает, что спецов, которые в состоянии, что либо стоящее построить, у Маска нет. Все делается методом проб и ошибок. С такой стратегией им ещё очень долго придётся взрывать эти бочки», — считает Юрий Ш.

Нашлись и те, кого удивило отсутствие среди комментаторов личностей, которые постоянно язвительно высказываются по поводу неудач «Роскосмоса». Люди считают, что такой подход не является справедливым и неудачи бывают у всех.

«Вы почему не «переживаете» за американских пенсионеров также, как за российских, а? Почему не вижу комментарии: «Зачем столько денег взрывают?», «Лучше бы отдали пенсионерам, больным детям и бездомным», — написала Наталья В.

Напомним, 3 февраля прототип ракеты Starship компании SpaceX, создаваемой для дальних пилотируемых полётов в космос, взорвался при приземлении после очередного испытательного полёта на высоту более 10 километров.