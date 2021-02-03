Москва, , 23:33 — REGNUM Испытания новейшего российского аэромобильного плавающего танка «Спрут-СДМ1», которые планируют провести на территории Западной Сибири, вызвали бурное осуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 3 февраля в социальной сети Facebook.

Многие пользователи встретили данную новость с юмором. Некоторые комментаторы предположили, что данный танк не только будут осуществлять оборонительные функции, но сойдёт и для рыбалки.

«Будут одновременно рыбачить и с врагом разбираться — умно. Можно было бы скрестить танк с подводной лодкой», — считает Геннадий Г.

Некоторые комментаторы отметили, что крайне рады тому, что в России разрабатываются новые образцы военной техники. Граждане уверены, что таким образом государство улучшает свои оборонительные функции.

«Новое оружие — это всегда хорошо. Так оно спокойнее спится с такими предсказуемо агрессивными партнёрами по планете», — пишет пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Нашлись и те пользователи, которые пришли к мнению, что вместо того, чтобы заниматься разработкой перспективной военной техники, лучше направить средства на социальные нужды страны.

«Вы лучше в Сибири дороги постройте, как в Германии, канализацию нормальную проведите, воду горячую бесперебойно дайте, освободите окраины городов и леса от тонн мусора. Потом можно и о танках подумать», — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом «Честный журнализм».

Напомним, 3 февраля индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил РИА Новости о том, что новейший российский аэромобильный плавающий танк «Спрут-СДМ1» в ближайшее время направят на следующий этап госиспытаний в Западную Сибирь.