Париж, , 15:09 — REGNUM Модернизированный электрический минивэн Peugeot e-Traveler 2021 модельного года может проехать на одном заряде 322 км (по стандарту WLTP2). Демонстрационное видео с автомобилем размещено на YouTube-канале The car crash review.

Таким образом, автопроизводитель увеличил запас хода минивэна на 95 км по сравнению с его предшествующей версией. Этого удалось добиться за счёт нового аккумулятора ёмкостью 75 кВт-ч, который предлагается в дополнение к стандартной батарее на 50 кВт-ч.

Аккумуляторная батарея питает 136-сильный мотор. До 100 км/ч электромобиль разгоняется за 13,1 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена 130 км/ч.

В салоне машины есть проекционный экран, мультимедийный комплекс и спутниковая навигация TomTom 3D. Для автомобиля доступны три варианта движения: Eco, Normal и Power.

Ранее на российском рынке появились лёгкие фургоны Peugeot Partner второго поколения. Их сборка происходит на предприятии «ПСМА Рус» в Калуге. Для покупателей доступны версии как со стандартным, так и с удлиненным кузовом.

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