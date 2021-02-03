Москва, , 15:05 — REGNUM Неисправность при повторном зажигании двигателя могла привести к аварии прототипа корабля Starship, произошедшей при запуске на полигоне в американском штате Техас. Об этом исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программа и науке Александр Блошенко заявил 3 февраля в интервью телеканалу «Россия-24».

«У SpaceX сейчас не до конца получается решить вопрос с повторным зажиганием двигателя», — сказал Блошенко.

Он пояснил, что изделие нужно сначала выставить вертикально. После взлёта оно разворачивается, потом снова принимает вертикальное направление. В этот момент зажигаются двигатели. Вероятно, внутри баков происходят процессы с перераспределением топлива, и система зажигания двигателя не всегда срабатывает штатно.

Зелёный цвет реактивной струи перед аварией указывает на то, что мог не сработать насос подачи горючего и в двигатель пошёл только окислитель. Получилась большая кислородная горелка, попросту сжёгшая медное сопло. Именно при горении меди получается зелёный цвет, добавил Блошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля прототип американского космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при посадке после шести минут полёта. Аппарат поднялся примерно на 10 км, затем должен был плавно приземлиться на полигоне. Корабль Starship задуман для полётов на Марс.

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