Рига, , 14:26 — REGNUM Латвийское тюнинговое ателье HGK Racing Team представило модель Toyota Supra с карбон-кевларовым кузовом для дрифта. Об этом сообщается на сайте компании.

Новинка создана на основе стандартного Mk5 Supra. Выделяется модель жёлто-зеленым оттенком. Кузов изготовлен из углеволокна и кевлара. Это не только увеличило его прочность, но и снизило вес машины.

Тюнеры укомплектовали модель новой подвеской, иной рулевой колонкой и более надёжными тормозами Wilwood.

В движение дрифтовую Toyota Supra теперь приводит мотор с двумя турбонаддувами и множеством доработок, которые позволили увеличить его максимальную мощность до 1000 «лошадей». Вместе с движком сочетается секвентальная трансмиссия Samsonas и задний привод.

Ранее компания Toyota Motor представила в Японии обновлённую Camry, оснащенную девятидюймовым дисплеем развлекательной системы, поддерживающую Android Auto и Apple CarPlay.