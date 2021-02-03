Вашингтон, , 14:20 — REGNUM Производитель автофургонов Airstream из США представил трейлер под названием Flying Cloud 30FB Office. Об этом сообщается на сайте компании.

Офисное пространство в автодоме включает в себя широкий стол, несколько портов USB, выдвижную розетку переменного тока, поддерживаемую встроенным инвертором мощностью 1000 Вт. Также здесь имеются выдвижные ящики и отсеки для хранения канцелярских товаров и других вещей. В офисе есть удобное вращающееся кресло, которое фиксируется ремнем во время путешествия, а также коврик для защиты пола.

«Шестьдесят лет назад основатель Airstream Уолли Байам отправился в приключение с южной оконечности Африки к пирамидам Египта. По пути он наметил курс к мечте о работе из любого места. На каждой остановке он отправлял записки в штаб-квартиру Airstream — записки, которые стали основой для будущей разработки продукта», — сообщается в описании к автодому.

Также в трейлере есть большая двуспальная кровать, обеденная зона, санузел, раковина и душ. Автокемпер рассчитан на проживание шести человек.

Ранее аргентинский автолюбитель представил автокемпер, созданный на основе модели УАЗ-469. Клёсная база автодома была увеличена в полтора раза. В кемпере есть все необходимые бытовые вещи и оборудование: стандартная газовая плита с духовкой, вытяжка, бак для воды, санузел, раковина, душ и небольшая двуспальная кровать.

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