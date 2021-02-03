Вашингтон, , 13:07 — REGNUM SpaceX намерена запустить 4 февраля две группировки микроспутников Starlink, предназначенных для обеспечения доступа в интернет, сообщили в американской компании.

«Мы наметили два запуска Falcon 9 со спутниками Starlink на четверг, 4 февраля», — сообщили в Twitter компании.

Отмечается, что первый запуск запланирован на 01:19 по времени восточного побережья США (09:19 мск), второй — на 05:36 (13:36 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее SpaceX начала подготовку к запуску 143 спутников посредством одной ракеты-носителя Falcon 9.

Запуск будет проводиться в рамках программы SpaceX SmallSat, предлагающей различным частным и государственным компаниям организовывать запуски небольших космических аппаратов крупными пакетами.

В состав полезной нагрузки первой миссии по этой программе войдут 10 спутников формируемой группировки Starlink, а также 133 малых аппарата нескольких десятков компаний.