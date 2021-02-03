Вашингтон, 3 февраля 2021, 13:07 — REGNUM SpaceX намерена запустить 4 февраля две группировки микроспутников Starlink, предназначенных для обеспечения доступа в интернет, сообщили в американской компании.
«Мы наметили два запуска Falcon 9 со спутниками Starlink на четверг, 4 февраля», — сообщили в Twitter компании.
Отмечается, что первый запуск запланирован на 01:19 по времени восточного побережья США (09:19 мск), второй — на 05:36 (13:36 мск).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее SpaceX начала подготовку к запуску 143 спутников посредством одной ракеты-носителя Falcon 9.
Запуск будет проводиться в рамках программы SpaceX SmallSat, предлагающей различным частным и государственным компаниям организовывать запуски небольших космических аппаратов крупными пакетами.
В состав полезной нагрузки первой миссии по этой программе войдут 10 спутников формируемой группировки Starlink, а также 133 малых аппарата нескольких десятков компаний.