Москва, , 12:38 — REGNUM Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) создал акустический бесконтактный мишенный комплекс, которые не имеет аналогов в России. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что комплекс анализирует скорость и координаты пролёта пули или снаряда, транслируя данные о попаданиях и отклонениях на экран компьютера.

«Разработка повышает эффективность обучения стрельбе и точность корректировки огня», — сообщили в госкорпорации.

Новый комплекс не имеет аналогов в России, его характеристики позволяют получать данные о результативности выстрелов практически мгновенно и корректировать огонь, ориентируясь на данные аппаратуры, уточнил разработчик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) начал поставки не имеющих аналогов парашютов спецназначения «Стайер», которые позволяют десантироваться с больших высот и в арктических условиях. Система спецназначения «Стайер» предназначена для десантирования с высот от 700 до 10 тыс. метров.

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