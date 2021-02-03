Москва, , 11:52 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault в России запатентовал дизайн автомобиля семейства Logan и Sandero третьего поколения. Соответствующие документы размещены в базе Роспатента.

Renault Sandero Stepway станет первым автомобилем семейства Logan и Sandero третьего поколения, который зарегистрируют в России.

Третье поколение семейства Logan и Sandero было представлено в сентябре прошлого года. Автомобили стали более габаритными и получили более стильные экстерьер и интерьер. Собраны машины на платформе CMF-B, в то время как предшествующие Logan и Sandero изготавливались на «тележке» B0 образца 1998 года.

Румынскии версии Logan/Sandero имеют турбированный мотор последнего экологического класса Euro-6D рабочим объёмом один литр. В линейке агрегатов присутствуют двигатели мощностью 65, 90 и 100 л. с.

Ранее компания Renault официально представила новый компактный кроссовер Kiger. Поскольку собрана модель на бюджетной платформе CMF-A+, то и стоимость её относительно небольшая — всего 550 000 рублей.

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