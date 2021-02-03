Вашингтон, , 10:55 — REGNUM В сети появились фотографии универсала Ford Focus четвертого поколения с новой передней частью. Снимки размещены на сайте Carscoops.

Ford Focus 2022 Carscoops

Новинка была замечена в Германии. Кроссовер был покрыт камуфляжной плёнкой спереди и сзади кузова.

Отмечается, что лицевая часть авто выполнена в духе более крупного Mondeo (Fusion). По сравнению с базовым автомобилем новинка получила более мелкую головную оптику с измененной светодиодной схемой, иную радиаторную решётку с четырьмя горизонтальными планками и модернизированный бампер.

На корме также произошли некоторые изменения. Там появилась пара более тонких задних фонарей. При этом здесь бампер остался прежним.

Моторная линейка должна быть пересмотрена. Возможно, появится подключаемая гибридная трансмиссия.

Ранее стало известно, что компания Ford Motor Co. в КНР планирует заняться производством и продажей полностью электрических вседорожников Mustang Mach-E. Они будут собираться на совместном предприятии Changan Ford. Модель Mach-E получит функцию «умная кабина» и будет оснащена современными технологиями.

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