Бангалор, Индия, , 10:38 — REGNUM Российская сторона направила предложение Индии о поставке 21 истребителя МиГ-29 и 12 боевых самолётов Су-30МКИ. Об этом в ходе выставки Aero India-2021 заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов.

Он напомнил, что ранее правительство Индии приняло решение о закупке этих самолётов. В настоящее время ожидается решение штаба ВВС Индии о проведении соответствующих тендерных процедур.

Дрожжов добавил, что индийским партнёрам также передано предложение о поставке технологических комплектов для производства 12 дополнительных самолётов Су-30МКИ.

«Ожидаем решение индийской стороны о проведении контрактных переговоров», — цитирует ТАСС замдиректора службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Индии намерены приобрести у России 21 легкий истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ. В январе источники в военной сфере заявляли, что запрос на продажу партии МиГ-29 скоро будет передан на рассмотрение ОАО «Рособоронэспорт». В результате закупки Индией по относительно невысокой цене установочной партии МиГ-29 общее число таких истребителей в индийских ВВС возрастёт до 59.