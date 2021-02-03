Новосибирск, , 08:58 — REGNUM Мэрия Новосибирска сегодня, 3 февраля, заключила договор с государственной транспортной лизинговой компанией. Согласно документу, муниципалитет приобретёт 40 новых автобусов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С 2020 года национальный проект БКАД позволяет не только использовать федеральные средства для ремонта дорог, тротуаров, комплексного ремонта магистралей, но и закупать новую технику — автобусы, троллейбусы, — отмечал ранее мэр города Анатолий Локоть. — Мы подали соответствующую заявку, оформили все необходимые документы. Мы рассчитываем, что в результате конкурсных процедур Новосибирск получит право на покупку не менее 40 автобусов. Техника не достанется нам бесплатно — она будет приобретаться на условиях софинансирования».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прибывшие в Новосибирск из Минска новые автобусы сняли с линии.