Москва, , 08:52 — REGNUM Станции для роботов, способных быть курьерами, грузчиками или снегоуборщиками, могут появиться в России. Такой проект предполагает создание сети баз для многоцелевых колёсных платформ, сообщает 3 февраля RT со ссылкой на Платформу Национальной технологической инициативы.

Роботами можно будет управлять через интернет. Колёсные платформы смогут работать на открытой местности, в коттеджных посёлках, на предприятиях, стройках и там, где нет хороших дорог.

Управлять станциями в удалённом режиме смогут в том числе маломобильные граждане. Оператор будет принимать заказ, удалённо подключаться к роботу с нужным функционалом и выполнять необходимые действия.

К настоящему моменту разработан предсерийный вариант наземного колёсного робота. Он может поднимать груз до 150 кг и, двигаясь со скоростью до 15 км/ч, перемещаться на 30 км.

Авторы готовят технико-экономическое обоснование проекта и намерены уже в этом году предложить его региональным властям.

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