Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Функция недавно удаленных публикаций добавлена в приложение социальной сети Instagram. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба сервиса.

В сообщении говорится, что у пользователей появилась возможность в течение суток восстанавливать stories. Другие публикации можно будет вернуть в течение 30 дней.

Кроме того, соцсеть ввела дополнительные ограничения, чтобы мешать злоумышленникам взламывать учетные записи и удалять публикации со страниц. При этом полное удаление сообщения из сервиса будет возможно только после дополнительного подтверждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2020 года социальная сеть Facebook начала тестировать отображение видеороликов из Instagram.

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