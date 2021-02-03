Тегеран, , 07:43 — REGNUM 1 февраля Исламская Республика Иран успешно отправила в космос спутниковый носитель «Зол Джана», заявил пресс-секретарь Иранской аэрокосмической организации Ахмад Хоссейни. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 февраля.

По словам Хоссейни, исследовательский запуск спутника был проведен впервые с использованием технологии самого мощного твердотопливного двигателя в Иране.

«Одним из важнейших результатов этого запуска является то, что сейчас страна владеет технологиями создания мощнейшего иранского твердотопливного двигателя тягой более 750 тонн», — отметил он далее.

«Сокращение затрат, повышение скорости достижения целей и возможность запуска с мобильной платформы — вот основные характеристики данного спутникового носителя», — подчеркнул Хоссейни.

Ранее министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами в своем послании по случаю Национального дня космической техники заявил, что страна продемонстрировала свой внутренний потенциал в области науки и техники, монополизированной крупнейшими мировыми научно-техническими державами.