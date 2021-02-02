Сеул, , 23:34 — REGNUM Samsung выпустила видео, в котором она рассказала о «прошивке» One UI 3 для смартфонов. Ролик был опубликован 2 февраля на YouTube-канале компании.

Производитель обратил внимание пользователей на новые функции One UI 3 и заодно прорекламировал смартфон Galaxy S21. Кроме того, в этом видео разработчики рассказали о других устройствах Samsung Galaxy, на которые устанавливается операционная Android 11.

Напомним, Samsung представила новый пользовательский интерфейс One UI 3 в декабре 2020 года. Эта оболочка устанавливается на смартфоны Galaxy S20 (Galaxy S20, S20 + и S20 Ultra), Galaxy Note20, Z Fold2, Z Flip, Note10, Fold и S10. Ранее СМИ сообщили, что устройства Galaxy A получат One UI 3 в первой половине 2021 года.

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