Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Производитель периферии для ПК Vissles представил беспроводную механическую клавиатуру V1. Об этом 2 февраля сообщил портал Wccftech.

Устройство не имеет дополнительного блока цифровой клавиатуры, связывается с ПК через Bluetooth версии 5.1 и может быть оборудовано красным, синим или коричневым типом переключателей. Клавиатура имеет функцию RGB-подсветки с 19 различными цветовыми эффектами, к устройству можно прикрепить ножки на магнитной основе, которые могут приподнять её на 6 градусов. В США Vissles-V1 продаётся по цене $89.

https://twitter.com/wccftech/status/1356671763392864256

Компания Vissles была основана в 2018 году. Она специализируется на производстве портативных периферийных устройств для персональных компьютеров и ноутбуков, в т.ч. мониторов, наушников, клавиатур, зарядных устройств и т.п.

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