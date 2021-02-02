Токио, , 15:07 — REGNUM В сети появился официальный видео-тизер пикапа Nissan Frontier нового поколения. Видео размещено на YouTube-канале Nissan USA.

На видео показано испытание модели в пустыне. По предварительной информации, это была специальная версия пикапа Nissan Frontier под наименованием Pro-4X.

Модель оснащена двухцветными колёсными дисками, прямоугольными фонарями и радиаторной решёткой V-образной формы. Салон нового Nissan Frontier в видео-тизере не показан.

Ожидается, что рестайлинговый Frontier укомплектуют 314-сильным 3,8-литровым бензиновым мотором, который будет функционировать с девятипозиционной автоматической трансмиссией.

Премьера новинки состоится 4 февраля 2020 года.

Напомним, в прошлом году самой покупаемой в РФ машиной компании Nissan стала модель Qashqai. Это авто российским дилерам удалось продать в количестве 22 706 экземпляров — на 7% меньше, чем они продали в 2019 году.

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