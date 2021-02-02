Берлин, , 12:53 — REGNUM Немецкая тюнинговая компания Manhart представила «пакет» модернизаций для купе BMW M2 CS. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Версия BMW M2 CS от ателье Manhart Motor1

Новинка не только изменилась внешне, но и получила более мощный двигатель. В движение модернизированное авто приводит трёхлитровый агрегат рядного шестицилиндрового мотора с двумя турбокомпрессорами. Максимальная мощность двигателя была повышена с 450 до 600 л. с.

Также тюнеры оснастили купе системой выхлопа из нержавеющей стали, которая обеспечивает более быстрый выход газов. Кроме того, был модернизирован электронный блок управления мотором, доработана трансмиссия, установлена более прочная подвеска и чёрные кованые колесные диски. «Обут» автомобиль в с шины Michelin Pilot Sport Cup 2.

Напомним, в конце января 2021 года компания BMW представила плагин-гибридные версии 3 Series и 5 Series под названиями 320e и 520e соответственно. Силовой агрегат этих автомобилей состоит из двухлитрового бензинового двигателя максимальной мощностью 163 л. с.

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