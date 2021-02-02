Москва, , 11:09 — REGNUM Китайский автопроизводитель Haval (принадлежит компании Great Wall) запатентовал в России дизайн нового кроссовера. Соответствующий документ был опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности (Роспатент).

Судя по изображению, была зарегистрирована серийная модель Chulian. Для этой процедуры на тульском заводе Haval была организована пробная сборка автомобиля. Новый кроссовер заменит на российском рынке ранее продававшуюся модель H2. Прямыми конкурентами Chulian станут Hyundai Creta, Kia Seltos и Skoda Karoq.

Новый кроссовер будет на 100−200 мм длиннее своих конкурентов. Модель Chulian собрана на платформе L.e.m.o.n. На этой же «тележке» собран Haval H6 третьего поколения.

Под капотом кроссовера стоит турбированная «четвёрка» рабочим объёмом 1,5 л и производительностью 150 л. с. Мотор агрегатируется с семискоростным преселективным «роботом» и передним приводом.

Напомним, по данным АЕБ, в 2020 году в РФ лидером по продажам новых машин среди китайских автопроизводителей стала компания Haval. За год российским дилерам удалось продать 17 381 автомобиль Haval. Это на 41,5% больше, чем было реализовано в предшествующем году.

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