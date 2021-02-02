Брюссель, , 09:55 — REGNUM Официальная премьера гибридного суперкара McLaren Artura запланирована в Европе на 16 февраля 2020 года. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Отмечается, что это будет первый полностью новый McLaren за долгое время. Совершенно новый автомобиль укомплектуют гибридной силовой установкой. В компании утверждают, что каждая деталь авто новая и не была взята от других моделей марки. Платформа, гибридный двигатель, дизайна интерьера — всё создано исключительно для Artura.

При этом стиль новой машины не будет сильно отличаться от стиля других машин компании.

Премьера модели состоится в прямом эфире на специальном веб-сайте, созданном компанией. Премьера пройдёт в рамках высокотехнологичного мероприятия с дополненной реальностью. Уже на следующий день после европейского дебюта авто будет представлено для КНР.

Ранее стало известно, что компания McLaren планирует выпустить 15 суперкаров Sabre исключительно для авторынков Соединённых Штатов и Великобритании. Лимитированную модель оснастят битурбированным мотором V8 максимальной мощностью 835 «лошадей» (800 Нм).

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