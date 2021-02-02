Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Американский автопроизводитель Jeep обнародовал первые официальные изображения рестайлинговой модели Compass для европейского рынка. Снимки с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Рестайлинговый Jeep Compass Пресс-служба Jeep

Версия модели для Европы очень похожа на обновлённый вариант Compass для КНР, премьера которого прошла ещё осенью прошлого года.

Рестайлинговый Jeep Compass для европейского рынка имеет более узкие фары. Дневные ходовые огни у этой версии расположены сверху. Кроме того, немного изменилась решётка радиатора и бамперы.

Внутри кроссовера автопроизводители установили новую приборную панель, а также иную центральную консоль. Новая медиасистема теперь имеет дисплей размером 10,1 дюйма. Изменен дизайн рулевого колеса, а также дверных карт.

Ранее глава компании Jeep Кристиан Менье рассказал о том, что новый бензиновый гибридный внедорожник Grand Cherokee по динамическим характеристикам и топливной эффективности будет превосходить свою дизельную версию.

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