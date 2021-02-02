Пекин, , 04:59 — REGNUM Пуск второго коммерческого ракеты-носителя SQX-1, разработанного частной аэрокосмической компанией Китая, провалился, сообщает 1 февраля агентство Синьхуа.

Аномальные показатели были зафиксированы во время полета ракеты, которая стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 16:15 по Пекину.

Причины пропала и конкретные неисправности ракеты в настоящее время выясняются специальной следственной группой, говорится в заявлении космодрома. Подробности не сообщаются.