Москва, , 21:19 — REGNUM Свои достижения в области авиации, противовоздушной обороны и радиоэлектронной защиты покажет на международной авиационно-космической выставке Aero India 2021 российская корпорация «Ростех», сообщили 1 февраля в пресс-службе предприятия.

Многоцелевой истребитель Су-57 Dmitry Zherdin

Отмечается, что на Aero India 2021 будет организована единая экспозиция российских предприятий. В павильоне «А» будут представлены стенды «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех»), холдинга «Швабе» и концерна ВКО «Алмаз — Антей».

«Рособоронэкспорт» представит свыше 200 экспонатов продукции военного назначения, включая модели перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э, многоцелевого сверхманёвренного истребителя Су-35 и двухместного многофункционального фронтового истребителя МиГ-35Д.

Также на выставке можно будет увидеть военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А (Э), самолёт-заправщик Ил-78МК-90А и лёгкий многоцелевой вертолёт Ка-226Т.

Среди экспонатов Россия представит зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Будут и модели автомобилей «Тайфун» К-63 968, «Тайфун» К-53 949 и защищённый санитарный автомобиль «Линза».

Также гостям выставки покажут радиолокационную станцию разведки и целеуказания (РЛС) П-18−2 «Прима», которая способна эффективно обнаруживать современные и перспективные малозаметные воздушные цели, в том числе произведённые с применением технологий Stealth. Это будет её первая демонстрация за границей.

Также на выставке будут представлены модернизированный боевой вертолёт Ми-28НЭ, военно-транспортные вертолёты Ми-171Ш и Ми-17В-5, боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52, вертолёт радиолокационного дозора Ка-31, комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орион-Э» и «Орлан-10Е» и современные и перспективные авиационные средства поражения.

В «Ростехе» отметили, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе повышенным спросом всегда пользовались средства ПВО и РЭБ, так что и они будут на Aero India 2021. Речь идёт о зенитных ракетных комплексах «Викинг», «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», переносном зенитном ракетном комплексе «Игла-С».

Покажет «Рособоронэкспорт» и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, например комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными БЛА «Репеллент».

Компания расскажет о новой продукции — системе борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которая состоит из комплексов обнаружения, радиоэлектронного подавления БПЛА и зенитных ракетных комплексов для их физического уничтожения.

Комментируя готовящуюся выставку, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия и Индия поддерживают и наращивают взаимовыгодное стратегическое партнерство.

По его словам, на Индию делается ставка как на надёжного и сильного партнёра. С Индией «Рособоронэкспорт» готов сотрудничать по любым направлениям. Михеев добавил, что Москва и Нью-Дели ведут совместные научно-исследовательские работы более чем по сотне перспективным темам, среди которых — авиастроение.

Михеев «Мы реализуем совместные проекты для всех видов вооружённых сил с уникальной для мирового рынка степенью кооперации между предприятиями двух стран».

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