Анкара, , 18:08 — REGNUM Министерство национальной обороны Турции 1 февраля объявило, что в турецком городе Карсе были совершены холостые миномётные обстрелы в рамках подготовки к учениям объединённого турецко-азербайджанского батальона целевой группы «Зима-2021», сообщает Haber7.

Применение миномёта Dodmedia.osd.mil

Подготовка к учениям «Зима-2021» объединённого турецко-азербайджанского батальона пройдёт с 1 по 12 февраля 2021 года в Карсе. Турецкие миномётчики в рамках подготовки уже произвели миномётные выстрелы в воздух.

Напомним, в августе 2020 года уже проводились турецко-азербайджанские совместные широкомасштабные лётно-тактические и тактические учения. В них были задействованы сухопутные войска и военно-воздушные силы обоих государств.

В учениях приняли участие военнослужащие, боевая техника, миномёты и артиллерийские установки, а также авиация и средства ПВО вооружённых сил двух стран.

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