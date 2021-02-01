Москва, , 17:04 — REGNUM Если РФ отключат от интернета, ей потребуется значительное время и ресурсы для того, чтобы реализовать «план Б» и преодолеть все негативные последствия этого события. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил директор Центра стратегий и программ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Павел Рудник. Так он прокомментировал высказывание заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о потенциально возможном отключении России от глобальной сети.

«На сегодняшний день отключение России от интернета действительно представляется фантастическим сценарием. Но даже если в этом направлении будут какие-то шаги, то не стоит представлять это себе как отключение электричества — дёрнули рубильник, и свет во всём доме погас. Наверное, есть разные промежуточные сценарии, — сказал Рудник. — Безусловно, это будет сильным ударом, причём далеко не только с точки зрения экономики, но прежде всего с точки зрения уклада жизни, сложившихся экономических, социально культурных и других практик. Это своего рода шоковое состояние, которое, конечно, будет преодолено, но повлечёт негативные последствия».

При этом он подчеркнул, что в России за последние годы сложилась довольно целостная, сбалансированная, суверенная информационно-телекоммуникационная инфраструктура.

«В этом плане мы вполне можем обеспечить «план Б» на случай, если последуют внешние ограничения. Однако на это потребуется время и значительные ресурсы», — считает эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что сделать российский интернет автономным было бы несложно, если бы не ряд принципиальных нюансов.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт объяснил, почему в РФ будет сложно создать автономный интернет