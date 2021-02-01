Токио, , 15:45 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota Motor представил в Японии рестайлинговую Camry. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Внешне модель изменилась не очень сильно. Автопроизводитель доработал интерьер и обновил системы безопасности.

В версиях G, G Leather Package и X автопроизводители установили новый бампер с воздухозаборником необычной конструкции. Кроме того, для автомобиля были разработаны стильные 17‑ и 18-дюймовые колесные диски, а также расширена цветовая гамма кузова.

Салон рестайлингового авто оснастили девятидюймовым экраном развлекательной системы, которая расположена на передней панели, а не встроена в нее как раньше. Она поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Преимуществом новой системы стала более быстрая работа интерфейса.

Автопроизводители также оснастили машину адаптивным круиз-контролем, опцией удержания автомобиля в полосе движения.

В линейке моторов модели имеются бензиновые агрегаты рабочим объёмом 2,5 и 3,5 литра, а также гибридный двигатель. В Японии базовая версия новинки стоит 3 485 000 иен (около 2,52 млн рублей).

Напомним, Toyota в прошлом году продала на глобальном рынке 9,53 млн машин. Таким образом, компания стала мировым лидером по реализации автомобилей. Стоит отметить, что последний раз японская компания занимала первое место по продажам машин в 2015 году.

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