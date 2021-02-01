Москва, , 16:04 — REGNUM Современные системы виртуальной реальности, VR-системы, предложено задействовать в управлении аэрокосмическими тренажерами. Это позволит сделать полёты космонавтов безопаснее, сообщает 1 февраля пресс-служба МГУ имени Михаила Ломоносова.

В вузе рассказали, что вместе со специалистами Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина оптимизировали процесс управления центрифугой ЦФ-18 — одним из основных тренажеров для подготовки космонавтов. Находящийся внутри капсулы космонавт впервые сможет управлять центрифугой, что позволит проводить новые эксперименты.

Учёные предложили VR-систему, включающую шлем TotalVision VR2 отечественного производства. Шлем оснащён собственной системой определения ориентации в пространстве. Сотрудники МГУ также разработали алгоритмы интеграции и коррекции данных пространственной ориентации, что позволяет создать в шлеме корректное изображение.

Созданный комплексный тренажер показал, что шлемы виртуальной реальности можно применять в центрифугах с закрытой кабиной. Сами центрифуги могут служить полнопилотажными авиационными и космическими тренажерами с системой визуализации на базе VR-шлемов.

Кроме того, учёные получили данные о вестибуло-окулярном рефлексе и реакции вестибулярного аппарата человека, а также о работе датчиков и устройств в условиях больших перегрузок, различных линейных ускорений и угловых скоростей. Эти результаты специалисты используют в разработке перспективных тренажерных систем.

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