Сеул, , 14:32 — REGNUM В сети появились снимки топовой версии рестайлингового южнокорейского пикапа SsangYong Rexton Sports, который был заснят прямо на выходе с заводского конвейера. Снимки новинки были обнародованы на YouTube-канала Mocar.

Обновленного SsangYong Rexton Sports YouTube-канала Mocar

Рестайлинговый пикап оснащён иным передним бампером с вмонтированной в него радиаторной решёткой, состоящей из четырёх горизонтальных планок. Также авто выделяется модернизированными светодиодными фарами.

Обновлённая модель получила современный интерьер. При этом в техническом плане машина не сильно изменится.

Длина базовой версии Rexton Sports равна 5,1 метра, а его удлинённой версии Rexton Sports Khan — 5,4 метра.

В движение новинку в бюджетной комплектации будет приводить модернизированный 2,2-литровый турбированный дизельный мотор мощностью 202 л. с., который, вероятно, будет агрегатироваться с шестискоростной «механикой», а топовая версия Rexton Sports — с шестипозиционным «автоматом» Aisin.

Напомним, южнокорейская машиностроительная компания SsangYong Motor Company была основана в 1954 году (тогда она называлась Ha Dong-hwan Motor Company). Первыми машинами, выпущенными автопроизводителями, стали армейские внедорожники. На данный момент SsangYong является четвёртым по величине производителем легковых машин в Южной Корее.

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