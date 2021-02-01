Москва, , 14:10 — REGNUM С технологической точки зрения сделать российский интернет автономным было бы несложно, если бы не ряд принципиальных нюансов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, предприниматель Николай Пальченко. Так он прокомментировал высказывание заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который назвал потенциально возможным отключение страны от глобальной сети, однако, по его словам, у властей РФ есть план действий на этот случай.

«Интернет — это важнейшая часть инфраструктуры, поэтому «план Б» на случай отключения России от интернета должен быть хотя бы элементарно из соображений государственной безопасности, — сказал Пальченко. — Лично мое мнение, отключить Россию от интернета можно. Несколько десятков рубильников, и нас там нет. Но это лишь в теории. На практике такое едва ли осуществимо. Сделать российский интернет автономным не сложно с технологической точки зрения. Это будет просто как одна большая локальная сеть. Но есть нюансы. Первый и самый важный из них — дата-центры (здание для размещения серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети интернет)».

Как пояснил Пальченко, многие компании в России пользуются иностранными дата-центрами, которые могут оказаться недоступными.

«Нужно создавать свои дата-центры, но тут возникает та же самая проблема, о которой мы все время говорим — кредитно-денежная политика в России, — пояснил эксперт. — Иностранные дата-центры построены за счет использования дешевого кредитного продукта, и их услуги намного дешевле, чем наши. Поэтому заставить компании переходить на российские дата-центры можно только административными методами. Вторая проблема — это облачные базы данных».

По словам эксперта, в настоящее время можно не строить свои базы данных, а пользоваться такими сервисами, как «Гугл» или «Амазон».

"При этом ты не будешь знать, на каком сервере, в какой стране находятся твои данные. В России решений такого уровня просто нет. А их следовало бы иметь. Ну и третья проблема — элементная база. У нас ее просто нет. И если, помимо интернета, нас «отключат» от поставок комплектующих к серверному оборудованию, то это тоже станет проблемой, — сказал Пальченко. — России нужно поднимать собственную IT-отрасль, но это точно надо сделать в виде очередного нацпроекта. Тут только инвестиции, кооперации. Но о каких инвестициях может идти речь с нашими ставками по кредиту и их доступностью?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что отключение России от интернета крайне маловероятно, так как не нужно никому.

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