Берлин, , 13:54 — REGNUM Компания BMW представила версию купе 4-Series G22, оборудованную трёхлитровым турбомотором. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Моторная гамма модели была расширена через семь месяцев после официальной премьеры автомобиля. У новой версии производители установили рядный турбированный дизельный мотор 3.0 B57. Кроме того, линейку силовых агрегатов пополнили двигатели 430d xDrive и M440d xDrive.

Дилеры марки в Германии уже приступили к сбору заказов на BMW 4-Series G22 с дизельными моторами. Появление таких автомобилей в России также возможно.

Отмечается, что новые «четвёрки» с трёхлитровым дизельным турбодвижком имеют не только отличную динамику, но и экономичный расход топлива — 5,2 — 5,9 литра топлива на 100 км (в смешанном цикле).

Ранее генеральный директор BMW Motor Россия Штефан Тойхерт сообщил, что в прошлом году стоимость машин компании BMW в РФ выросла в среднем на 18,6%. При этом реализация машин немецкого автопроизводителя в России выросла в годовом выражении на 3%.

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