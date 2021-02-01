Вашингтон, , 13:10 — REGNUM В сети появились фотографии модернизированных седанов Cadillac CT4-V и CT5-V Blackwing, премьера которых состоится 1 февраля. Снимки распространила пресс-служба компании.

Модернизированные седаны Cadillac CT4-V и CT5-V Blackwing Media.cadillac.com

Внешне рестайлинговые автомобили будут отличаться от базовых версий аэродинамическим обвесом, который имеет более «хищный» передний бампер и большой сплиттер. Также модель получила новые боковые юбки. На крышке багажника новинок красуются спойлер.

Автопроизводитель также снабдил машины коваными магниевыми дисками, которые не только легче алюминиевых аналогов, но и прочнее.

Ожидается, что в качестве силового агрегата у CT4-V будет трудиться 3,6-литровый турбированный двигатель ATS-V производительностью 470 л. с. (603 Нм), который агрегатируется с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Модель CT5-V Blackwing в начальной версии может получить 6,2-литровый двигатель V8 мощностью около 660 «лошадей» (880 Нм) и механическую трансмиссию. Десятиступенчатый «автомат» будет предложен за доплату.

Напомним, в 2020 году российские дилеры реализовали 1424 новые машины бренда Cadillac — на 46% больше по сравнению с 2019 годом.

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