Москва, , 12:16 — REGNUM Российские боевые машины «Бумеранг» будут впервые представлены за рубежом в начале февраля в рамках международного авиасалона Aero India 2021. Об этом сообщил 1 февраля директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

Речь идёт об экспортно ориентированной бронетехнике на базе перспективной колесной платформы «Бумеранг». Бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17 представят на мероприятии, которое пройдёт в индийском Бангалоре с 3 по 5 февраля.

«Платформа разработана по заданию Минобороны России, у нее высочайшие боевые и эксплуатационные возможности», — сказал Кладов ТАСС.

Он добавил, что на базе платформы можно создавать машины широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием.

«Бумеранг» — разработка «Военно-промышленной компании». Созданную на её основе колесную БМП К-17 впервые показали на Параде Победы в 2015 году.