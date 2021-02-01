Париж, , 11:13 — REGNUM На первом месте топа самых дорогих аукционных машин, проданных в 2020 году, разместилась модель Bugatti Type 59 Sports 1934 года выпуска, принадлежавшая некогда королю Бельгии Леопольду III. Автомобильный рейтинг составили специалисты издания «За рулем».

Цена этого Bugatti равна 9 535 000 фунтов стерлингов (порядка 983 млн рублей).

Второе место в списке заняла модель Bugatti Type 57S Atalante 1937 года выпуска. Авто было продано на аукционе Gooding & Company за 7 855 000 фунтов стерлингов (около 809,6 млн рублей). Закрывает тройку лидеров Bugatti Type 55 Super Sport 1932 года. На торгах конечная стоимость машины составила 7 100 000 долларов (около 540,4 млн рублей).

Четвёртое место в рейтинге заняла модель Bugatti Type 35 C 1928 года — 3 935 000 фунтов стерлингов (около 405,5 млн рублей). Пятёрку лидеров замыкает Bugatti Type 55 Super Sport 1931 года от Figoni — 4 600 000 евро (около 424 млн рублей).

Ранее на американской онлайн-площадке Bring a Trailer был выставлен на продажу суперкар BMW M1, принадлежащий актеру фильма «Форсаж» Полу Уокеру. Автомобиль входит в лимитированную серию, состоящую из 450 таких авто. Кроме того, модель, выставленная на продажу, является одной из 10 машин, которые укомплектованы пакетом Studie BMW AHG.

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