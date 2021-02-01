Новосибирск, , 11:05 — REGNUM В Новосибирске запланирована официальная выкатка и испытание самолёта с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина.

«В декабре 2020 года российский сверхпроводящий электрический двигатель был впервые в мире установлен на летательном аппарате, выполнены первые пробные запуски», — рассказали в СибНИА им. С.А. Чаплыгина.

Мероприятие намечено на 5 февраля 2021 года. В этот день планируется проверить совместную работу всех систем самолёта, в том числе маршевой силовой установки и демонстратора гибридной силовой установки.