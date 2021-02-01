Москва, , 10:55 — REGNUM Отключение России от интернета возможно, и технически это осуществить достаточно просто. Об этом 1 января заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который сказал, что отключение РФ от интернета возможно.

«Отключение России от интернета технически достаточно просто. Это вполне возможно. Но после того, как Россия ввела систему защиты от интернета, против которой так бурно протестовали либералы, это стало практически бессмысленным, — сказал Делягин. — Потому что нас можно отключить от интернет-ресурсов, которые находятся за пределами России. Грубо говоря, я не смогу купить что-то в испанском интернет-магазине или почитать Reuters. Но я смогу прочитать российские интернет-ресурсы. И либералы протестовали против автономного интернета именно потому, что эта система обеспечивает функционирование интернета в России, если нас отключат снаружи».

Но, как подчеркнул Делягин, Западу выгоднее влиять на Россию через свои интернет-ресурсы, нежели отключать ее от них.

«И отключив нас от интернета, Запад выстрелит себе в ногу. Но уровень идиотизма на Западе нарастает так быстро, что можно ждать любой глупости», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что интернет появился в определенное время и ключевые права на управление — в США.

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