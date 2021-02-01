Берлин, , 10:58 — REGNUM Стоимость флагманской модели Volkswagen — нового электрокара Project Trinity составит 35 000 евро (около 3 210 000 рублей). Об этом заявил глава марки Volkswagen Ральф Брандштеттер в беседе с журналистами Automotive News Europe.

При создании новинки применялся абсолютно новый подход к разработке систем автономного вождения на основе нейросети.

По словам Брандштеттера, электромобиль будет «динамичным и обтекаемым», однако его длина не превысит четырех метров. Это может стать важным преимуществом для авторынка Индии, где машины длиной более четырёх метров облагаются дополнительными налогами, отметил он.

Дизайн электрической модели пока держится в секрете. Отмечается, что флагманский электромобиль будет обеспечивать уровень автономности 2+. Кроме того, автономную систему можно будет модернизировать до четвёртого уровня.

Премьера Project Trinity должна состояться до конца 2021 года.

Ранее дилеры компании Volkswagen в Великобритании приступили к реализации кроссовера Volkswagen ID.4 First Edition. Цена самой дешёвой версии автомобиля равна 37 800 фунтов стерлингов (около 3,95 млн рублей) с учётом субсидии от государства. Оснащён автомобиль 204-сильным (310 Нм) электрическим движком, агрегатирующимся с задним приводом.

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