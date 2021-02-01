Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Премьера более мощного Chevrolet Corvette под индексом Z06 намечена на 18 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте Midengine Corvette Forum.

Реализация новинки стартует во второй половине 2022 года. Внешне «заряженный» Z06 выделяется увеличенным воздухозаборником и большими аэродинамическими элементами.

Кроме того, автопроизводитель оснастил модель патрубками выхлопной системы, расположенными в центре под задним бампером.

Под капотом Z06 будет функционировать силовой агрегат, позаимствованный у гоночного Corvette C8. R — 5,5-литровый мотор V8 с непосредственным впрыском топлива. Производительность «движка» равна 650 л. с. Мотор агрегатируется с восьмискоростным «роботом» Tremec.

Ранее компания Chevrolet представила спецверсию кроссовера Traverse под названием Midnight Edition и Sport Edition и RS Trim. По словам вице-президента компании Стива Майороса, конкурентным преимуществом модели является широкий выбор её версий.

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