Москва, , 09:54 — REGNUM В России уже в ближайшие несколько лет появятся первые роботы, взаимодействующие с космонавтами посредством искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе НПО «Андроидная техника».

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В настоящее время ведётся активная разработка подобных решений.

«Блоки, которые разрабатываются уже сейчас, позволят роботу в интеллектуальном режиме взаимодействовать с космонавтами, — приводит ТАСС слова представителя организации. — Мы планируем, что первые такие решения появятся в 2023 году — начале 2024 года».

Так, некоторые блоки ИИ будут разработаны при создании робота для открытого космоса «Теледроида». В компании отмечают, что задачи, которые будет выполнять машина, должны контролироваться человеком, поэтому робот в первую очередь будет работать в копирующем режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, к изготовлению робота проекта «Теледроид», предназначенного для работ в открытом космосе, на предприятии «Андроидная техника» приступили с 1 декабря 2020 года. На первом этапе специалисты разработают конструкторскую документацию и создадут ряд прототипов теледроида.

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Ранее в НПО «Андроидная техника» разработали робота «Фёдора», который уже побывал в космосе. Нового робота «Теледроида» будут привлекать к работам за пределами МКС. Управлять им смогут не только космонавты, но и сотрудники наземного центра. Предполагается, что первый образец робота для открытого космоса начнут испытывать во второй половине 2021 года.