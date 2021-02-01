Нью-Дели, , 08:55 — REGNUM Специалисты Volkswagen приступили к дорожным испытаниям компактного кроссовера Taigun. Снимки с тестовой моделью размещены на сайте Gaadiwaadi.

Новый кроссовер Volkswagen Taigun Gaadiwaadi

Испытания автомобиля проходят в Индии. Его выход на рынок ожидается в конце текущего года. Моторы Taigun будут такими же, как и у грядущей новинки Skoda Kushaq.

Концептуальная модель компактного кроссовера была представлена ещё в феврале прошлого года. Стоит отметить, что тестовая модель очень похожа на испытательные модели Skoda Kushaq. Существенным отличием являются задние фонари, как у опытного варианта Taigun, представленного в прошлом году. А вот остальная панель на корме не слишком отличается от Kushaq.

Автопроизводители оснастили Taigun рейлингами на крыше и антенной в виде акульего плавника. Построено авто на платформе MQB A0 IN.

В движение модель приводят однолитровый турбированный мотор мощностью 110 «лошадей» и 1,5-литровый турбированный агрегат на 150 «лошадей».

Напомним, в апреле нынешнего года компания Hyundai намерена представить свой новый минивэн под названием Custo.

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