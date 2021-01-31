Москва, , 16:15 — REGNUM Основную часть мероприятий по подготовке к стыковке и интеграции нового российского модуля в состав Международной космической проведёт следующая экспедиция станция. Об этом сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков в материале «Роскосмос-ТВ».

Находящийся на МКС космонавт ответил на вопросы пользователей социальных сетей о жизни на станции. Один из вопросов касался подготовки станции к стыковке с новым модулем «Наука», запуск которого должен состояться летом текущего года.

Кудь-Сверчков рассказал, что большую часть подготовительных мероприятий будут выполнять члены следующей экспедиции, которые прибудут на МКС в апреле. Им предстоит подготовить модуль СО1 («Пирс») к отстыковке — именно на его место будет установлен модуль «Наука».

"С прибытием МЛМ [монофункционального лабораторного модуля] на российском сегменте будет больше возможностей проводить эксперименты в совершенно разных областях. Появятся специализированные стойки для установки научного оборудования, многозонная электровакуумная печь, термостаты. Кроме того, модуль «Наука» будет оснащён шлюзовой камерой и манипуляторами, что позволит проводить эксперименты на внешней поверхности станции», — подчеркнул космонавт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьёв заявил, что полёт модуля «Наука» к МКС продлится десять дней после запуска.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2021 году с «Байконура» планируют провести до 17 пусков — СМИ