Берлин, , 12:11 — REGNUM Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG открыл завод по переработке батарей для электрических автомобилей в Германии. Об этом сообщает портал Automotive World.

Завод в городе Зальцгиттер стал первым подобным предприятием Volkswagen. На этой площадке из вышедших из строя батарей электрических автомобилей будет извлекаться литий, никель, марганец, кобальт и другое ценное сырьё. В будущем в Volkswagen планируют добиться переработки более 90% компонентов вышедших из строя батарей.

На первом этапе завод будет работать в экспериментальном режиме и перерабатывать до 3600 аккумуляторных систем общим весом около 1500 тонн в год. Массовую переработку батарей от электрических автомобилей в Volkswagen планируют наладить к концу текущего десятилетия.

«Внедряя цикл переработки материалов, пригодных для экологически безопасного вторичного использования, мы становимся первопроходцами в отрасли. Это решение обладает большим потенциалом для решения проблем в сфере защиты экологии и поставок сырья», — прокомментировал член правления технического подразделения Volkswagen AG Томас Шмалл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Volkswagen нарастил производство электромобилей на 158% в сравнении с 2019 годом.

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