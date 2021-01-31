Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Запуск пилотируемой миссии Crew-2 к Международной космической станции запланирован на 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

В состав экипажа корабля Crew Dragon войдут астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, японский астронавт Акихико Хосидэ и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке. Они заменят на МКС астронавтов NASA Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннона Уокера, а также японского астронавта Соити Ногучи, прибывших на орбитальную станцию в ноябре 2020 года.

Ранее в NASA планировали провести запуск миссии Crew-2 в конце марта, однако пуск был задержан из-за планируемого испытательного запуска корабля Starliner компании Boeing. В апреле к МКС должен прибыть и российский пилотируемый корабль «Союз МС-18».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в состав экипажа «Союз МС-18» были включены космонавты Олег Новицкий, Пётр Дубров и Сергей Корсаков.

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