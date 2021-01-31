Москва, , 11:07 — REGNUM МВД России разработало новый перечень нарушений, при которых запрещается использование автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства РФ.

Автомобильное движение Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ожидается, что новые правила вступят в силу 1 июня 2021 года. Часть изменений коснётся правил использования зимних и летних шин. В частности, в правилах будет прописан запрет на управление автомобилем с летней резиной в зимний период и наоборот. Также нельзя будет использовать автомобили, на которых зимние шины установлены не на все колёса.

Ещё одним изменением станет запрет на использование автомобиля в вышедшей из строя аппаратурой спутниковой навигации, предусмотренной производителем. Также будут ужесточены требования к ремням безопасности. С 1 июня нельзя будет использовать автомобили не только с видимыми надрывами на ремнях безопасности, но и с неисправным механизмом фиксации язычка или неработающей катушкой ремня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года автоэксперт Борис Захаров заявил, что пороговая температура, при которой летние шины полностью сохраняют сцепные свойства, составляет около +6 °C.

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