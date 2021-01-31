Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность переноса истории чатов из других приложений, включая WhatsApp. Об этом сообщает электронный журнал ZDNet.

Telegram Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Новая функция была добавлена в обновлении мессенджера 7.4 для iOS. Благодаря этой функции в Telegram можно перенести чаты из WhatsApp, Line и KakaoTalk.

Также в новом обновлении добавлена возможность удаления созданных групп и истории звонков. Ещё одним изменением станет возможность сообщать о группах или каналов, которые выдают себя за представительства известных людей или организаций. Такие каналы будут отмечаться специальной отметкой «Фальшивая учётная запись».

В начале 2021 года руководство WhatsApp объявило об изменении пользовательского соглашения, вызвавшем критику со стороны пользователей. После оттока части пользователей в WhatsApp заявили о приостановке изменений в пользовательском соглашении на четыре месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года число пользователей Telegram превысило отметку в 500 млн человек.

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